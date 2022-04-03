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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Более 60 тысяч жителей Саратова остались без холодной воды из-за аварии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Саратова в воскресенье устраняют повреждение на магистральном водопроводе, оставившее без холодной воды 64 тысячи жителей города, сообщили "Интерфаксу" в мэрии.

"Снижены параметры подачи холодной воды в поселки Солнечный-2, Дубки, Расково, Иволгино, Цветочный, Березки, Русинвест, Зональный", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что ориентировочно до 23:00 воскресенья без воды останутся 2 413 жилых домов разной этажности и частного сектора, в которых проживает 64 019 человек.

Саратов
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