Двойное убийство произошло в приамурском городе Свободный

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мужчина задержан в Амурской области по подозрению в убийстве двух человек, которые были застрелены в воскресенье в подъезде одного из домов города Свободный.

Региональное следственное управление СК РФ сообщает, что в подъезде дома по улице Ленина 3 апреля обнаружены тела мужчины и женщины, проживавших в этом доме.

"В одном из гаражей по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что погибшие 1955 и 1962 годов рождения не являются супругами.