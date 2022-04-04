ВЦИОМ отметил спад желающих эмигрировать из России

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Каждый десятый россиянин (10%) желает уехать из РФ на постоянное жительство за рубеж, в 2021 году такое желание выражали 16% сограждан или почти каждый шестой, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Результаты исследования показывают, что российские мужчины хотят уехать из страны более чем вдвое чаще женщин - 14% и 6% респондентов.

В свою очередь, подавляющее большинство россиян (88%) не желают уезжать из своей страны на постоянное жительство, в прошлом году такую позицию занимали 81% сограждан, отмечают социологи.

У 12% респондентов есть родственники или знакомые, которые собираются уехать из России, у 87% - нет.

45% опрошенных считают, что уехавшие когда-нибудь вернутся, 33% в этом сомневаются. Из тех, кто ждет возвращения эмигрантов, 15% считают, что это произойдет, когда в России жизнь наладится, 10% - когда, наоборот, ухудшится ситуация в стране, куда они уехали, 12% - из-за русофобии.

На вопрос, зачем люди эмигрируют, 29% респондентов сказали, что ради заработка или улучшения материального положения, 24% - в поисках легкой жизни, 17% - ради будущего детей, 13% - ради более высоких социальных гарантий, 10% - чтобы мир посмотреть.

Комментируя результаты опросов, советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова отметила, что из-за спецоперации на Украине изменились мотивационные факторы миграции.

"Не только нестабильная экономическая ситуация, но и стремительный рост русофобии в ряде стран мира заставляют рассматривать сегодня мир через призму зон индивидуальной безопасности (экономической, физической, психологической), отодвигая критерии комфорта и благополучия, - объяснила Михайлова. - При этом среди рассматривающих возможность переезда в другую страну четко выражено понимание, что такое решение вряд ли стоит принимать в надежде на более легкую жизнь".

Всероссийский инициативный опрос был проведён 16 марта 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.