Посольство Норвегии в РФ возобновило прием документов на оформление виз

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Визовые центры Норвегии в РФ возобновили прием документов на визы всех видов, кроме туристических - их оформление возобновится с мая, сообщает в понедельник дипмиссия.

"С понедельника, 4 апреля 2022 года, в ограниченном режиме возобновляется прием граждан в визовых центрах VFS в Москве, Петербурге, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. В указанных восьми визовых центрах можно будет подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание, а также шенгенских виз для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения, а также официальных визитов", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что туристические визы пока выдаваться не будут.

"По техническим причинам и в силу ограниченности ресурсов на данном этапе прием заявлений на получение виз для туристических поездок возобновлен не будет. Посольство рассчитывает на то, что подача заявлений на оформление виз с целью туризма будет возможна с мая 2022 года", - заявляют в дипмиссии.

Россиянам для въезда в Норвегию не нужны сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.

В начале марта сообщалось, что визовые центры Норвегии в России остановили прием заявлений на оформление шенгенских виз в связи с проблемами оплаты консульского сбора и другими ограничениями.