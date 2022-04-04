В Думе предупредили россиян об опасности поездок в Европу из-за украинских диаспор

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко не советует российским туристам в настоящее время посещать страны Европы из-за возможного столкновения с гражданами Украины.

"У россиян есть серьезные ограничения в возможностях и выборе направлений для отдыха. При этом страны постепенно снимают антиковидные ограничения, а Франция и Италия уже готовы выдавать визы российским туристам. Но мы должны понимать, что сейчас поездки в страны Европы опасны. Во многих европейских странах большие украинские диаспоры, также есть поток беженцев. Периодически возникают ситуации, когда происходят столкновения", - заявила Костенко в понедельник в интервью "Парламентской газете".

По ее словам, почти все основные популярные туристические направления по-прежнему открыты для россиян, поэтому стоит отдавать предпочтение им. Речь идет о Турции, ОАЭ, Израиле, Шри-Ланке, Индии, Марокко и Катаре. Из европейских открыта Сербия.

"Ну и, конечно, пришло время открывать для себя страны СНГ - Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Самарканд, Туркменистан, Киргизия и другие. Грузия тоже остается, они не планируют присоединяться к санкциям", - добавила Костенко.

Также она напомнила, что самым оптимальным вариантом может стать путешествие по России.

Цены на отдых за рубежом и в России неизбежно вырастут

Костенко также предупредила, что туроператорам вряд ли удастся сдержать рост цен на путешествия по России, поскольку растет стоимость топлива, финансовые трудности испытывают отельеры из-за удорожания комплектующих.

"Цены на турпутевки вряд ли удастся сдержать. На иностранных направлениях рост был от 40 до 80%. Это связано не только с курсом валют, но и с логистикой, поскольку количество рейсов ограничено. Плюс все равно выросла стоимость топлива - это куда более важный фактор, чем волатильность", - сказала она.

По словам Костенко, внутренний туризм тоже будет дорожать. "Это связано с логистикой, с маржинальностью услуг: низкая загрузка в межсезонье, плюс проблема в гостиничном бизнесе связана с ценами на комплектующие. Они часто европейские, а если и завозились из Китая, то везлись через Европу, поскольку так были выстроены маршруты. Все: от шампуней до текстиля и туалетной бумаги в остром дефиците. Пока в гостиницах есть какие-то запасы, но если перевозки из Китая не наладятся в ближайшее время, то нужно будет срочно придумывать импортозамещение. Это тоже добавит стоимости отдыха", - пояснила депутат.