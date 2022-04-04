Пожар в деревообрабатывающем цеху в Биробиджане полностью потушен

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Крупное возгорание на складе пиломатериалов в столице Еврейской АО Биробиджане полностью потушено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в понедельник.

"В 19:07 (по московскому времени) полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании в деревообрабатывающем цеху в Биробиджане поступила в 10:12 по московскому времени - горела крыша на площади в 3 тыс. кв. метров. Позднее пожар локализовали на площади 4 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.