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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Пожар в деревообрабатывающем цеху в Биробиджане полностью потушен

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Крупное возгорание на складе пиломатериалов в столице Еврейской АО Биробиджане полностью потушено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в понедельник.

"В 19:07 (по московскому времени) полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании в деревообрабатывающем цеху в Биробиджане поступила в 10:12 по московскому времени - горела крыша на площади в 3 тыс. кв. метров. Позднее пожар локализовали на площади 4 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

Биробиджан
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