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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Экс-полицейский оштрафован в Петербурге по делу о взятке за покровительство притону

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге вынесен приговор местному жителю, выступившему посредником при передаче взятки полицейским, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры города.

Как установлено, осенью 2020 года Николай Дуб взялся передать руководству местной полиции 2 млн рублей в качестве взятки в пользу "людей, заинтересованных в непрерывной работе на территории Петербурга притонов для занятия проституцией".

Передача незаконного вознаграждения происходила под контролем полиции, в процессе Дуба задержали.

По данным прокуратуры, суд, рассмотрев дело, признал фигуранта виновным по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и приговорил к штрафу в 1 млн рублей.

Согласно информации СМИ, Дуб ранее служил в полиции.

Петербург
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