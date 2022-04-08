Медведев увидел в санкциях против РФ риск коллапса международных институтов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Беспрецедентные санкции в отношении РФ, в том числе приостановка ее членства в Совете ООН по правам человека, грозят коллапсом международных институтов, включая Организацию Объединенных Наций, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Нынешние беспрецедентные по широте, охвату и степени циничности меры незаконного воздействия вызовут дальнейший коллапс всех международных институтов, включая прежде всего ООН, и тотальное пренебрежение нормами международного права", - пишет Медведев в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что "вчера, в частности, это произошло с Советом по правам человека при ООН, он утратил для России свою легитимность".

Зампред Совбеза РФ также утверждает, что вслед за этим и "дипломатические отношения зайдут в полный тупик, их уровень с рядом государств будет понижен, или произойдет их полный разрыв".

"Незаконные санкции, как и все в этом мире, временны и когда-нибудь закончатся. Их результатом будет разрушенный международный порядок и крайне тяжелые последствия для мировой экономики и жизни отдельных стран", - пишет Медведев.

При этом, по его словам, внимание избирателей в целом ряде государств "будет отвлечено на негодный объект путем обвинения России в их собственных экономических проблемах". "И даже сама отмена незаконных санкций будет сопровождаться бравурной риторикой об их высокой действенности. Хотя к тому времени всем будет ясно, что их результативность - абсолютная ложь. Таковы законы жанра", - считает Медведев.

Накануне, 7 апреля, Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы приостановить членство России в Совете ООН по правам человека.

После этого МИД РФ объявил, что Россия решила досрочно прекратить с 7 апреля свои полномочия члена Совета ООН по правам человека, при этом она не отступит от своих международных обязательств в правозащитной сфере.