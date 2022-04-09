Пожар в ТЦ "Северное сияние" в Республике Коми локализовали

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар в здании ТЦ "Северное сияние" в Республике Коми, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В 08:03 (мск) пожар локализован на площади 250 кв. м.", - говорится в сообщении.

На данный момент специалистами МЧС проводится "проливка и разборка конструкций", добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар в ТЦ "Северное сияние" в Республике Коми возник на площади 200 кв. м.

Торговый центр находится на первом этаже многоквартирного жилого дома, спасатели эвакуируют жильцов с верхних этажей.