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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

В торговом центре во Владивостоке произошел пожар, никто не пострадал

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Девяносто человек эвакуировали в субботу из-за пожара в торговом центре во Владивостоке, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

По данным спасателей, загорелся торговый центр, расположенный на улице Анны Щетининой. Людей из здания эвакуировали пожарные и сотрудники магазина.

"На момент прибытия пожарных холл торгового центра был сильно задымлен. В результате пожара в одном из бутиков огнем повреждены детские вещи на площади около 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

В тушении было задействовано 11 человек, четыре единицы техники.

Владивосток МЧС
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