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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Правительство РФ расширит возможности пользователей портала госуслуг

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о развитии структуры электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов и расширения возможности использования гражданами портала госуслуг, сообщает сайт правительства в субботу.

"Частью электронного правительства станет государственная единая облачная платформа, которая позволяет выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, в структуру электронного правительства войдет Национальный удостоверяющий центр. Он обеспечивает выпуск отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), необходимых для нормальной работы сайтов в российском сегменте интернета.

"Еще одна новация касается расширения функционала портала госуслуг за счет негосударственных кейсов. Планируется, что первой негосударственной услугой, представленной на портале, станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей. Этот функционал будет доступен для пользователей, которые разместили данные о своей машине в личном кабинете. Обновленный функционал портала позволит подписать договор купли-продажи электронной подписью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на портале есть пошаговая инструкция о сделках с автомобилем, но электронные услуги предполагают лишь снятие машины с госрегистрации.

Электронное правительство дает возможность гражданам и государственным органам взаимодействовать через интернет. Например, получать государственные услуги, оплачивать госпошлины, штрафы и задолженности через портал госуслуг, поясняется в сообщении.

Михаил Мишустин
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