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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:06

"Зенит" победил "Ахмат" в Грозном со счетом 2:0

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" нанесли поражение грозненскому "Ахмату" в выездном матче 24 тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи в Грозном - 0:2. На 39-й минуте Юри Алберто открыл счет, на 90-й Александр Ерохин удвоил преимущество гостей.

"Зенит" набрал 52 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, опережая идущего вторым "Динамо" на три балла.

"Ахмат" находится на седьмом месте с 32 баллами. Команда из столицы Чечни не выиграла пятый матч подряд.

Зенит Ахмат
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