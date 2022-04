Володин призвал ЕС отправить в отставку Борреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал Евросоюз отправить в отставку главу дипломатической службы Жозепа Борреля. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Володин сослался на слова Борреля о спецоперации на Украине. Как утверждает Володин, глава европейской дипломатии "публично пожелал продолжения военных действий".

В подтверждение Володин процитировал заявление Борреля, которое тот сделал в социальной сети, в переводе на русский язык: "Эта война должна быть выиграна на поле боя".

Володин прокомментировал заявление Борреля так: "Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО".

"Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг искать решение проблемы дипломатическим путём" - написал Володин.

При этом, слова главы евродипломатии, опубликованные им в соцсети, могут быть переведены иначе: "Эта война будет выиграна на поле боя" (англ. - This war will be won on the battlefield).

Заявлением Борреля также возмутилась Мария Захарова, представитель МИД РФ . "Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО" - написала она в своем тг-канале. Она также процитировала слова Борреля на русском языке в той же версии перевода, что и Володин.