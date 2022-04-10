Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Забайкалье

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Тела троих человек, в том числе ребенка, обнаружены в воскресенье во время тушения пожара в доме в Балее Забайкальского края, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МЧС.

Жилой дом загорелся рано утром, сообщение поступило поздно, на момент прибытия пожарных он был полностью охвачен огнем, говорится в сообщении.

"В ходе пролива конструкций обнаружены тела двух женщин, позже начальником караула найдено тело погибшей девочки 2015 года рождения", - сообщает МЧС.

Краевое следственное управление СК России уточняет, что одной из погибших женщин было 45 лет, второй - 63 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум и более лицам). По одной из версий следствия, пожар мог произойти из-за нарушения хозяевами дома правил пожарной безопасности.