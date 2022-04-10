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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Источник сообщил о возгорании в здании ульяновской колонии №4

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пожар начался в колонии в Ульяновске, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар охватил двухэтажное здание на территории исправительной колонии №4. Пожару присвоен повышенный номер сложности", - сказал источник.

По предварительным данным никто не пострадал.

Факт пожара в колонии в Ульяновске подтвердили в пресс-службе регионального УФСИН. "Действительно, возгорание было", - сказал "Интерфаксу" представитель ведомства, не уточнив деталей.

ИК №4 Ульяновск
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