Благодатный огонь из Иерусалима планируют доставить на Ставрополье

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Благодатный огонь из Иерусалима планируют доставить в Ставрополь накануне Пасхи, несмотря на сложности в период действия санкций, заявил глава региона Владимир Владимиров вечером в среду.

"Со сложностями столкнулись ввиду санкций. Вроде бы нам поможет в этом вопросе (доставки благодатного огня - ИФ) авиакомпания "Азимут". Ничего не хочу обещать, но на эту минуту - пока получается, да", - сказал Владимиров в ходе "Прямой линии" с жителями региона, отвечая на вопрос о том, будет ли в нынешнем году на Ставрополье доставлен благодатный огонь.

В минувшем году благодатный огонь из Иерусалима спецрейсом был доставлен на Ставрополье. Регион был первым в России, где встретили святыню.