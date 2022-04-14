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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:04

Минобороны РФ сообщило о взрыве боеприпаса на крейсере "Москва"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - На флагмане Черноморского флота России крейсере "Москва" сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения, экипаж эвакуирован полностью, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там добавили, что "причины пожара устанавливаются".

Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава". Спущен на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года крейсер вышел в море после планового ремонта. Корабль вошел в состав сил постоянной готовности флота.

Корабль оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км. Боеприпасы используют комбинированную схему полета: часть траектории преодолевают на большой высоте, а вблизи цели снижаются. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", позволяющие обеспечить зональную ПВО: защитить целый район или эскадру от атак противника.

Минобороны РФ
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