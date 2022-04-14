Лебедей Руслана и Людмилу выпустят в пруд Пискаревского кладбища

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пискаревское мемориальное кладбище собираются благоустроить 22 апреля в рамках ежегодной волонтерской акции "Весенняя неделя добра", в пруд кладбища выпустят пару лебедей - Руслана и Людмилу, сообщила в четверг на пресс-конференции председатель комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова.

"На территории Пискаревского мемориального кладбища у нас пройдет экологическая акция. Вы знаете, что мы традиционно вместе с зоопарком выпускаем пару лебедей. Как и в прошлом году, это будут Руслан и Людмила, которым уже предусмотрено место проживания - благоустроенный домик, зеркальное озеро", - сказала чиновник.

Фидрикова уточнила, что это произойдет 22 апреля, когда отмечается международный день Матери-Земли. "Кроме этого, в рамках акции мы посадим цветы и саженцы деревьев, а также благоустроим территорию Пискаревского мемориального кладбища", - добавила руководитель.

Неделя помощи

"Весенняя неделе добра" пройдет в этом году в России с 18 по 24 апреля.

19 апреля состоятся мероприятия по оказанию адресной помощи больным детям, сиротам, ветеранам, пожилым, одиноким людям: благотворительный концерт, сбор вещей, игр, игрушек, проведение мастер-классов, сообщила Фидрикова.

20 апреля в Национальный день донора волонтеры смогут сдать кровь для нуждающихся пациентов.

23 апреля состоится мероприятие, посвященное Всемирному дню книг и авторского права. "Мы будем собирать книги для детских домов и школьных библиотек", - сказала чиновник.

24 апреля состоится Лосиный воскресник. В этот день в центре помощи диким животным "Велес" будут заготавливать ветки для кормления лосей, сказал глава регионального комитета по проведению акции "Весенняя неделя добра", координатор программ благотворительного общества "Невский Ангел" Александр Антонов.

Он сообщил, что в рамках недели запланировано 99 мероприятий. "Уже более 6 тыс. добровольцев в этом году. Это на тысячу больше, чем было в прошлом году. Я уверен, что их будет становиться только больше и больше. Возможно, мы даже за 7 тыс. перейдем в этом году", - отметил координатор.

В прошлом году на "Весенней неделе добра" состоялось 148 мероприятий. Участвовали более 129 государственных и негосударственных организаций и более 5 тыс. добровольцев. Помощь получили 46 329 человек, поддержка была оказана пять приютам для бездомных животных, 40 объектов городского хозяйства было благоустроено, напомнила глава комитета по социальной политике.

"Весенняя неделя добра" проводится в России с 1997 года. Это ежегодная акция, во время которой различные учреждения и организации проводят социально значимые благотворительные мероприятия: семинары, форумы, экологические акции, субботники по благоустройству городских улиц, парков и скверов. Организуется сбор средств и вещей для малоимущих граждан, ветеранов, интернатов, приютов; оказывается адресная помощь пожилым и одиноким людям, говорится на сайте акции.