Голикова заявила о преодолении "временных трудностей" с лекарствами

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что временные трудности, возникшие с наличием лекарственных препаратов, уже практически преодолены, правительство отрабатывает возможность производства лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории РФ.

"Мы все вместе рассчитываем на то, что наши люди не будет испытывать какой-то нужды и перебоя в лекарственных препаратах. Считаем, что то, что произошло, – это временные трудности, которые сейчас уже практически преодолены", - сообщила Голикова журналистам.

Она отметила, что "несмотря на то, что иностранные производители не отказались от поставок и лекарственных препаратов, и медицинских изделий, работа по вопросам дефектуры, то есть временного отсутствия на рынке в связи с логистическими сложностями тех или иных продуктов, имеет чрезвычайное значение".

"И чтобы не зависеть от этого, мы вместе с коллегами из Минпромторга, Минздрава и регионов отрабатываем полностью группы лекарственных препаратов, медицинских изделий, которые можно достаточно быстро воспроизвести или произвести на территории РФ", - добавила вице-премьер.

Вице-премьер отметила, что российские производители готовы в среднесрочной перспективе, "но сейчас мы уже говорим об импортозамещении в рамках 2023-2024 годов".