Один человек пострадал при обстреле украинскими военными белгородской Журавлевки

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем при обстреле села Журавлевка со стороны Украины.

"К сожалению, в Журавлевке есть пострадавший. Это местный житель 37 лет. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, отметил губернатор.

"Что он делал дома, когда введен режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления", - заключил глава региона.

Ранее губернатор сообщил, что село Журавлевка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины.

"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет", - заявил Гладков.

Он напомнил, что в данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди вывезены за его пределы. "Более подробная информация будет после детального обследования территории", - отметил глава региона.

Кроме того, Гладков сообщил, что в четверг днем село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины.

"Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет. Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино", - заверил он.