На берегу Байкала в Иркутской области зафиксировали землетрясение

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение зарегистрировано в пятницу на берегу озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС по региону.

"Интенсивность в эпицентре 4,8 балла. Ощущалось в населенном пункте Онгурен 3 балла", - говорится в сообщении.

На сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН уточняется, что землетрясение имело энергетический класс 10,3, магнитуду 3,5. Было зафиксировано в 6:17 по местному времени (1:17 мск). Эпицентр находился в горной местности на берегу Байкала в 15 км юго-западнее деревни Зама.

По данным сейсмологов, землетрясение 4 балла ощущалось в поселках Хужир и Харанцы на острове Ольхон - в 20 км южнее эпицентра, через пролив Малое море.

По данным МЧС, информации по пострадавшим и разрушениям нет, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме.

Сейсмоактивная Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тысяч км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге - озеро Хубсугул (Монголия), на севере - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Усиление активности фиксируется с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.

По данным сейсмологов, пик сейсмоактивности за весь период наблюдений в Байкальской рифтовой зоне пришелся на 2021 год.