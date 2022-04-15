Сотрудников двух автосалонов заподозрили в обмане покупателей на 28 млн рублей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Девять сотрудников двух челябинских автосалонов, которые обманывали покупателей на деньги, стали фигурантами уголовных дел о создании преступного сообщества, сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, подозреваемые публиковали объявления о продаже автомобилей по ценам значительно ниже среднерыночных. К ним приходили покупатели, они подтверждали выгодные условия продажи и предлагали внести первоначальный взнос или сдать прежнюю машину в трейд-ин.

После этого менеджеры кредитного отдела автосалонов убеждали клиентов оформить автокредит по выгодной низкой процентной ставке (не более 4,9%), уверяя, что "особые условия" и скидки предоставляются банком. В кредитном договоре покупателей уговаривали указать бОльшую сумму, чем стоила машина, обещая, что банк разницу вернет. Процедуру оформления документов подозреваемые затягивали, так что клиенты теряли бдительность. Их уговаривали подписать соглашение об оплате 10% стоимости автомобиля, если они откажутся от его покупки. Также по условиям договора купли-продажи внесенный задаток или сданная в трейд-ин машина не возвращались.

В итоге покупатели получали машину совсем другой марки и комплектации по завышенной цене.

По данным МВД, таким образом пострадали не менее 119 человек, общая сумма понесенного ими ущерба превысила 28 млн рублей. По заявлениям потерпевших возбуждались уголовные дела о мошенничестве.