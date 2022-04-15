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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

В РПЦ поддержали поправки о получателях таможенного конфиската

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В РПЦ приветствовали внесение в Госдуму законопроекта, который фактическим дает религиозным организациям право быть получателями товаров. конфискованных на таможне.

Эти поправки в закон о таможенном регулировании были внесены в парламент 31 марта.

"Указанным законопроектом дополняется список организаций, претендующих на получение на безвозмездной основе от таможенных органов товаров, обращенных в собственность государства организациями, осуществляющими благотворительную деятельность", - сказала "Интерфаксу" руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" религиозные организации вправе вести благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем учреждения благотворительных организаций, добавила она.

"В этой связи данный законопроект заслуживает поддержки", - сказала игумения Ксения.

Госдума РПЦ Ксения Чернега
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