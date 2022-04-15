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Депутат в Ленобласти отказался от букета на день рождения ради экономии бюджета

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Вадим Гришков предложил коллегам дарить цветы только женщинам, чтобы экономить деньги областного бюджета, передает корреспондент "Интерфакса".

На заседании 15 апреля депутаты поздравили Гришкова с прошедшим днем рождения. Спикер Сергей Бебенин вручил имениннику букет красных роз.

"Товарищи, спасибо за поздравление. У меня дети смотрели предыдущее заседание, там тоже поздравляли. И они мне задали вопрос: "Почему мужчины мужчинам дарят букеты?" Я, честно говоря, не смог им на это ответить. И в рамках сокращения бюджета давайте дарить цветы только женщинам!", - сказал Гришков.

Тогда Бебенин букет забрал обратно.

"Если фракция КПРФ решит внести процедуру отмены цветов, то для фракции мы это организуем, нет вопросов", - пообещал спикер.

Ленинградская область Вадим Гришков Сергей Бебенин
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