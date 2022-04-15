При пожаре на Гайском ГОКе под Оренбургом никто не пострадал

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Погибших и пострадавших при пожаре на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области нет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работала местная пожарная команда.

Источник на предприятии сообщил "Интерфаксу", что пожар потушен. "Проводится вентиляция выработки", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в одной из выработок на Гайском ГОКе произошел пожар. Тогда источник сообщил, что в забое было 400 горняков, их эвакуировали.

"Гайский ГОК" занимает второе место в России по добыче меди, является основной рудной базой УГМК. Комбинат построен на базе Гайского месторождения, где сосредоточено 76% запасов меди Оренбургской области.