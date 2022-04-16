Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за пожаров

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пожаров, сообщает пресс-служба правительства края.

"Ввести с 16 апреля на территории Забайкальского края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края режим повышенной готовности", - говорится в тексте постановления.

Как сообщалось, с конца марта в Забайкалье был объявлен пожароопасный сезон и особый противопожарный режим.

Александр Осипов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России за сутки с COVID-19 госпитализировали 2 923 человека

Роспотребнадзор разрешил ввоз в РФ из Турции перцев и четырех видов фруктов

Роспотребнадзор разрешил ввоз в РФ из Турции перцев и четырех видов фруктов

Суд отправил под домашний арест ректора "Театральной школы Райкина"

Сбербанк и VK договорились с УК People&People о продаже активов "Ситимобила"

Военная операция на Украине

МИД подтвердил рассылку ряду стран и США ноты из-за поставок оружия Украине

Дудь и Шульман признаны СМИ-иноагентами

Что произошло за день: пятница, 15 апреля

Юдаева высказалась против форсирования возврата инфляции к таргету

Четыреста горняков эвакуируют в связи с пожаром из забоя на Гайском ГОКе

Самый большой доход в Госдуме задекларировал депутат-коммунист

Самый большой доход в Госдуме задекларировал депутат-коммунист