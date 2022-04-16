Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за пожаров

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пожаров, сообщает пресс-служба правительства края.

"Ввести с 16 апреля на территории Забайкальского края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края режим повышенной готовности", - говорится в тексте постановления.

Как сообщалось, с конца марта в Забайкалье был объявлен пожароопасный сезон и особый противопожарный режим.