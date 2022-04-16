Задержан спасатель, перевернувший под Волгоградом служебный катер с пассажирами

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта (ч. 2.1 ст. 263 УК РФ) возбуждено в отношении сотрудника "Службы спасения" в Волгоградской области после ЧП с катером, сообщает Западное следственное управление на транспорте СК РФ в субботу.

Установлено, что вечером 15 апреля подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения управлял служебным маломерным судном с пятью пассажирами на борту, столкнулся с плавучим знаком - бакеном, катер опрокинулся, и все находившиеся на борту оказались в воде.

Четверо пассажиров лодки находятся в больнице, мужчина 1981 года рождения скончался, продолжаются поиски мальчика 2010 года рождения.

Отмечается, что судоводитель уже задержан, ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Как сообщили "Интерфаксу" в управлении МВД РФ по Волгоградской области, погибший - инспектор ДПС ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский", пропавший ребенок - его сын. В день трагедии у полицейского был выходной.