Сотрудник администрации Элисты арестован по делу о дискредитации ВС РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Житель Элисты стал фигурантом уголовного дела после создания телеграм-канала и публикации в нем ложных сведений о числе погибших и деталях спецоперации ВС РФ на Украине, сообщает следственное управление СКР по Калмыкии в субботу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Элисты. Он подозревается по п. "а" и "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый - сотрудник администрации Элисты, телеграм-канал он вел со служебного компьютера с 17 марта по 11 апреля.

Как отмечается в пресс-релизе, "там он распространял под видом достоверных ложные данные об использовании ВС РФ, а именно сведения о количестве погибших военнослужащих и обстоятельствах проведения военной специальной операции на Украине, сопровождая это оскорбительными высказываниями в адрес военнослужащих".

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Назначены судебные экспертизы по изъятым компьютерной технике и комплектующим к ним, мобильному телефону.