Путин подписал закон о делистинге расписок российских компаний с иностранных бирж

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих.

Закон 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты РФ" опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает, что обращение депозитарных расписок на иностранных площадках будет запрещено через 10 дней с момента опубликования закона. После публикации компаниям отводится пять рабочих дней на то, чтобы совершить "необходимые и достаточные" действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок. Такой же срок предусмотрен на предоставление в Банк России подтверждающих документов.

При этом правительство РФ будет вправе разрешить дальнейшее обращение за пределами России депозитарных расписок, выпущенных ранее. Порядок принятия таких решений определит оно само. Согласно проекту постановления правительства, с которым ознакомился "Интерфакс", такие исключения будут возможны как по ходатайству компаний-эмитентов (на их подачу отводится 5 рабочих дней с момента публикации закона), так и без них - решение будет принимать созданная в Минфине РФ подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Держатели депозитарных расписок, установленные на дату вступления в силу закона, автоматически получат вместо них акции соответствующих российских эмитентов.

Эти изменения были подготовлены вскоре после обвала стоимости депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже (LSE) на фоне новостей о санкциях против России после начала военной операции на Украине. По данным на 2 марта, стоимость депозитарных расписок Сбербанка упала до 1 цента, расписки "Газпрома" подешевели на 89%, "ЛУКОЙЛа" - на 97,2%, "Норникеля" - на 37%, "Роснефти" - на 70,4%, "НОВАТЭКа" - на 91% и т.д. После этого LSE 3 марта остановила торги бумагами 27 российских компаний.