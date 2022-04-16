Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

Атомный крейсер "Петр Великий" провел учебные стрельбы в Баренцевом море

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Флагман Северного флота - тяжелый атомный крейсер "Петр Великий" провел учебные артиллерийские стрельбы на полигоне в Баренцевом море, сообщили в субботу в пресс-службе флота.

"Стрельбы прошли в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Боевые расчеты артиллерийской установки АК-130 крейсера поразили мишени на побережье полуострова Рыбачий", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в течение нескольких дней корабль отработает ряд учебно-боевых задач в Баренцевом море и вернется в главную базу Северного флота - город Североморск.

"Петр Великий" - самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей противника, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей.

Северный флот Петр Великий Баренцево море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

L'Occitane закроет свои магазины в России

L'Occitane закроет свои магазины в России
Дипломатическое противостояние

В Москве обещали отреагировать на высылку дипломатов РФ из Северной Македонии

В Москве обещали отреагировать на высылку дипломатов РФ из Северной Македонии

Путин подписал закон о делистинге расписок российских компаний с иностранных бирж

Путин подписал указ о штрафах за отождествление СССР с нацистской Германией

Борису Джонсону и нескольким членам его правительства закрыт въезд в РФ

Борису Джонсону и нескольким членам его правительства закрыт въезд в РФ

Путин подписал закон об увеличении штрафа для "зацеперов" в 40 раз

Пандемия коронавируса

В России за сутки с COVID-19 госпитализировали 2 923 человека

Роспотребнадзор разрешил ввоз в РФ из Турции перцев и четырех видов фруктов

Роспотребнадзор разрешил ввоз в РФ из Турции перцев и четырех видов фруктов

Суд отправил под домашний арест ректора "Театральной школы Райкина"

Сбербанк и VK договорились с УК People&People о продаже активов "Ситимобила"