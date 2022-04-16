Атомный крейсер "Петр Великий" провел учебные стрельбы в Баренцевом море

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Флагман Северного флота - тяжелый атомный крейсер "Петр Великий" провел учебные артиллерийские стрельбы на полигоне в Баренцевом море, сообщили в субботу в пресс-службе флота.

"Стрельбы прошли в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Боевые расчеты артиллерийской установки АК-130 крейсера поразили мишени на побережье полуострова Рыбачий", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в течение нескольких дней корабль отработает ряд учебно-боевых задач в Баренцевом море и вернется в главную базу Северного флота - город Североморск.