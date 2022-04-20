Курильские таможенники нашли тайник с алкоголем на прибывшем из Японии судне

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Тайник с контрабандным алкоголем обнаружили таможенники совместно с пограничниками на транспортном судне, прибывшем из Японии в Южно-Курильск (о. Кунашир, Сахалинская область), сообщает пресс-служба Сахалинской таможни в среду.

"При осмотре судна в одной из кают обнаружено скрытое подпалубное пространство, в котором был оборудован тайник. В нем находилось 16 коробок с алкогольными напитками японского происхождения - виски, водка, вино, коньяк и другие, всего 163 литра", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, товары принадлежали одному из членов экипажа судна. По факту сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников (ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ) таможня возбудила административное дело. Алкогольная продукция изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств. Моряку грозит штраф и конфискация товаров, отмечает пресс-служба.