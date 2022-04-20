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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:19

Шесть нижегородских школьников попали в больницу после распыления перцового баллончика

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ученик в среду распылил перцовый баллончик в школе Ленинского района Нижнего Новгорода, есть пострадавшие.

Региональное управление СКР сообщает, что инцидент произошел в помещении школы №160, в результате у семи школьников выявлены признаки ингаляционного отравления.

В свою очередь министерство здравоохранения Нижегородской области сообщает, что одному из пострадавших медицинская помощь была оказана на месте.

"Шестеро госпитализированы в Нижегородскую областную детскую больницу с признаками ингаляционного отравления. Им оказывается вся необходимая помощь. Три человека находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, еще трое дышат самостоятельно", - говорится в сообщении.

Представитель прокуратуры Нижегородской области уточнил "Интерфаксу", что после оказания медпомощи четверо детей были отпущены.

"Баллончик распылил 11-летний ученик четвертого класса в раздевалке школы", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту проводится проверка соблюдения законодательства о несовершеннолетних.

По данным ГУ МВД по Нижегородской области, ребенок, который принес баллончик в школу, и школьник, распыливший его, опрошены, с ними провели профилактические беседы. В отношении родителей школьников составлены протоколы по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию).

Нижний Новгород
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