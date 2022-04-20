Число улиц с платной парковкой в Петербурге вырастет почти в 4 раза в 2022 году

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Платная парковка появится в этом году на 265 улицах Санкт-Петербурга, сообщили в среду в пресс-службе администрации губернатора.

Таким образом число улиц с платной парковкой увеличится в 3,7 раза, а машиномест - в 3,5 раза. Новые парковочные зоны появятся в двух районах: Центральном и Адмиралтейском.

"К концу 2022 года общая ёмкость парковочного пространства Петербурга составит почти 28 тысяч машиномест и будет включать 364 городские улицы", - говорится в сообщении.

В городской администрации напомнили, что сейчас платная парковка работает на 99 улицах Центрального района, где обустроено более 8 тысяч парковочных мест, напомнили в городской администрации.

Расширение пройдёт в три этапа. С 1 июля платная зона заработает на 56 улицах Центрального района, ещё столько же улиц в том же районе станут платными в сентябре. Адмиралтейский район попадёт под расширение спустя два месяца. Там платные парковочные места появятся на 153 улицах, объяснили в пресс-службе.

Определить зону платной парковки водителям поможет разметка синего цвета. На улицах также появятся новые дорожные знаки и паркоматы. Жители домов, расположенных в границах платной зоны, смогут парковаться на льготных условиях, предварительно оформив парковочное разрешение резидента, уточнили в Смольном.

Кроме этого, оформить парковочное разрешение на бесплатную парковку смогут зарегистрированные на территории Петербурга многодетные семьи, владельцы электромобилей, а также проживающие в зоне платной парковки участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда".

Также в соответствии с требованиями федерального закона не менее 10% парковочных мест в платной зоне будет выделено для размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц.

В городской администрации отметили, что проект по созданию платных парковок показал свою эффективность: значительно снизился автомобильный трафик, увеличилась оборачиваемость парковочных мест, вдвое сократилось прибытие экстренных служб, уменьшилось число ДТП с участием пешеходов.