На докапитализацию "Аэрофлота" могут выделить из ФНБ около 107 млрд рублей

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - РФ может выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на докапитализацию "Аэрофлота" около 107 млрд руб. Такие параметры рассматриваются в рамках подготовки очередного правительственного пакета мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждений.

По его словам, дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, при этом доля государства в "Аэрофлоте" (сейчас - 57,34%) не должна снизиться по итогам допэмиссии.

Еще примерно 57 млрд руб. предлагается выделить из ФНБ на выкуп государством долей других российских авиакомпаний, кроме тех, что входят в группу "Аэрофлот" (также включает "Победу" и "Россию"), сообщил собеседник. Вырученные средства они смогут направить на погашение долгов.

О том, что власти обсуждают допэмиссию "Аэрофлота" и вхождение в капитал других авиаперевозчиков для погашения их обязательств за счет средств ФНБ, накануне сообщила газета РБК со ссылкой на свои источники. По словам одного из них, Минфин, Минтранс и Росимущество к 1 июня должны подготовить проекты соответствующих распоряжений правительства.

В Минфине "Интерфаксу" сообщили, что вопрос обсуждается на площадке правительства, но "решение пока не принято". Минэкономразвития "в курсе этих предложений", они обсуждаются "для включения в план первоочередных действий", сказал представитель ведомства.

Второе SPO

В "Аэрофлоте" воздержались от комментариев. Акции компании на момент закрытия торгов на Московской бирже во вторник торговались по цене 30,52 руб. за штуку.

Предыдущее "антикризисное" SPO "Аэрофлота" проводилось осенью 2020 года. Акции размещались по цене 60 руб. за бумагу, всего было привлечено 80 млрд руб. При этом акции на 50 млрд руб. выкупила РФ на средства ФНБ. Прошлая допэмиссия, как заявлял сам "Аэрофлот", была направлена на стабилизацию деятельности компании в условиях кризиса перевозок из-за COVID-19.

По данным отраслевых аналитиков, в 2020 году "Аэрофлот" "сжег" 80 млрд руб. денежных средств, в 2021-м – еще 50 млрд руб. В этом году cash burn компании оценивается в 40 млрд руб. даже с учетом обещанных государством субсидий на перевозки (110 млрд руб. на всю отрасль). При таком раскладе "Аэрофлот" необходимо капитализировать еще на 90 млрд руб., считают аналитики: при цене размещения в 30 руб. за акцию потребуется более чем двукратное увеличение количества выпущенных акций.

Помощь другим

Представитель "Уральских авиалиний", которые принадлежат гендиректору компании Сергею Скуратову, сообщил, что менеджмент обсуждает с Минтрансом вопрос о выкупе акций. "Однако, чтобы принять какое-либо решение по участию авиакомпании в сделке, нужны более четкие ее параметры и условия выпуска ценных бумаг", - сказал он "Интерфаксу". Общие обязательства компании на конец 2021 года, согласно ее отчетности по РСБУ, превышали 14 млрд руб., заемные средства были на уровне 1,6 млрд руб.

Предложения о выкупе акций государством адресованы только тем авиакомпаниям, у которых были аккредитивы в западных банках, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Азимута" (в числе владельцев авиакомпании – Виталий Ванцев и Павел Удод) Павел Екжанов. "И помощь пойдет тем, кто потерял деньги, имея эти аккредитивы. По этому поводу идет разговор. К нам это никак не относится", - отметил он. Глава Минтранса Виталий Савельев ранее оценивал общий размер обязательств авиакомпаний РФ по аккредитивам в 200 млрд руб.

Другие опрошенные агентством авиакомпании не предоставили комментарии.

После начала военной операции РФ на Украине Евросоюз ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей. Также западных лессоров обязали разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями и отозвать у них уже предоставленные самолеты. Параллельно санкции закрыли для российских перевозчиков небо Евросоюза, США и Канады. Из соображений безопасности с конца февраля запрещены полеты и в южные аэропорты России.