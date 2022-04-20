ФССП выступила за мораторий на взыскания лишь для должников в тяжелом финансовом положении

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) полагает, что приостановка исполнительных производств в связи с мораторием на банкротства возможна только по заявлению должника и при отсутствии у него возможности погасить долг. Об этом рассказал источник "Интерфакса", знакомый с письмом службы.

Это письмо ФССП выпустила в связи с объявленным правительством РФ с 1 апреля 2022 года полугодовым мораторием на внешние банкротства. Он распространился на все юрлица, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных, индивидуальных предпринимателей и граждан.

Закон о несостоятельности предусматривает, что в отношении подпавших под действие моратория лиц приостанавливается исполнительное производство по долгам, возникшим до его введения. Это предусматривает и статья 40 закона "Об исполнительном производстве".

Из-за отсутствия сложившейся правоприменительной практики ФССП предлагает временный порядок реализации постановления правительства о моратории, рассказал источник "Интерфакса". Согласно ему, получив заявление о приостановке исполнительного производства от должника в связи с мораторием, пристав должен установить, что заявитель не имеет возможности рассчитываться – от него требуется установить наличие "сведений об отсутствии возможности исполнения требований исполнительного листа". Подтверждением тому может служить отсутствие в материалах исполнительного производства информации о достаточной для погашения задолженности суммы на банковских счетах должника, либо об отсутствии имущества.

На момент публикации ФССП не ответила на запрос "Интерфакса" относительно своей инициативы.

Между тем предлагаемый подход противоречит позиции Верховного суда (ВС) РФ. По его мнению, с даты введения моратория исполнительное производство подлежит приостановлению полностью или частично в случае распространения на должника моратория. К такому выводу ВС РФ пришел по итогам рассмотрения одного из дел в апреле 2022 года.