Суд Петербурга ликвидировал поддерживавший ЛГБТ фонд-иноагент

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел иск о ликвидации благотворительного фонда "Сфера" (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), который занимался поддержкой ЛГБТ-движения.

Как сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города, требования административного истца - Главного управления министерства юстиции РФ по Петербургу и Ленинградской области - о ликвидации "Сферы" и исключении организации из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) удовлетворены.

Соответствующий иск к благотворительному фонду социально-правовой помощи "Сфера" был подан в петербургский суд в феврале.

В обоснование требований легли результаты проведенной региональным управлением Минюста проверки, установившей, что деятельность фонда осуществляется с грубыми нарушениями законодательства РФ, "преимущественно носящими неустранимый характер"; "идет вразрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала".

"Осуществление деятельности, не соответствующей целям создания некоммерческой организации, особенно имеющей статус благотворительной, и основным традиционным семейным ценностям, закрепленным в Конституции РФ, является основанием для ликвидации организации, как представляющей угрозу публичному порядку и режиму законности в деятельности всех институтов гражданского общества", - указали в Минюсте.

По информации на сайте "Сферы", деятельность организации нацелена на содействие обеспечению равных прав людей и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности; занимается поддержкой инициатив и предоставляет социально-правовые услуги представителям ЛГБТ-сообщества и их близким.