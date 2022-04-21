В Петербурге в XXI веке стало теплее и дождливее

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Рост годового количества осадков наблюдают в последние десятилетия синоптики в Петербурге. Об этом сообщил начальник Гидрометцентра северной столицы Александр Колесов.

"В ситуации с осадками в Петербурге наблюдаем тренд на увеличение годового количества с превышением климатической нормы (637-666 мм). Во второй половине XX века в городе довольно часто годовое количество осадков превышало 650-700 мм, в XXI веке мы уже говорим о превышении отметки в 800 мм за год (максимум – 863,6 мм – отмечен в 2016-м)", - сказал Колесов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, с 1989 года в городе также можно проследить устойчивое повышение температуры воздуха: после пиковых подъемов наступают спады, а затем снова происходит рост с последующим перекрытием рекордов. "Мы видим, что летом стало больше дней с 30-градусной жарой; позднее начинается климатическая зима: часто из-за смещения циклонов, западных ветров, выноса теплого влажного воздуха с Атлантики ее начало приходится на первые числа января, что не соответствует норме", - сказал синоптик.

Сославшись на данные метеонаблюдений, Колесов указал, что погоду в регионе (особенно в осенне-зимний период) чаще определяют циклоны, которые несут больше тепла и влажного воздуха с Атлантики. "У нас выросло целое поколение 20-30-летних людей, которые живут в этих условиях и не понимают, как было раньше", - отметил он.