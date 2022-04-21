Марк Цукерберг и Камала Харрис попали в российский стоп-лист

Бизнесмен Марк Цукерберг Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Соучредитель Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг, вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Дуглас Эмхоф попали в российских стоп-лист, сообщается в четверг на сайте МИД России.

Всего в список людей, которым запрещен въезд в Россию на бессрочной основе, внесены 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов.

"В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация Джо Байдена подводит все большее число граждан России - как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры, - в "стоп-лист" вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг.

В числе включенных в стоп-лист также председатель Bank of America Байан Мойнихан, первый заминистра обороны США Кэтлин Хикс, зампред Объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грэйди, официальный представитель Минобороны Джон Кирби. В черном списке оказались и руководитель аппарата Белого дома Роналд Кляйн, официальный представитель Госдепа США Нэд Прайс, помощник министра здравоохранения Рейчел Левин.

Помимо супруга Харрис, в стоп-листе оказались супруга госсекретаря США Энтони Блинкена - Эйван Райан, жена помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана - Маргарет Гудлэндер, муж заместителя Госсекретаря Виктории Нуланд - Роберт Каган.

Кроме того, в список включены руководители ряда оборонных и промышленных предприятий США: Кэти Уорден (Northrop Grumman Corporation), Фиби Новакович (General Dynamics), Майкл Петтерс (Huntington Ingalls Industries), Уильям Браун (L3Harris Technologies), Вахид Наваби (AeroVironment), Роджер Кроун (Leidos), Горацио Розански (Booz Allen Hamilton), Эйлин Дрейк (Aerojet Rocketdyne).

Также в стоп-листе - руководитель института Mitchell Institute for Aerospace Studies Дэвид Дептуа, исполнительный директор соцсети LinkedIn Райан Рослански, ведущий телеканала ABC Джордж Стефанопулос, заместитель директора "Центра по стратегической безопасности Б.Скоукрофта" Мэтью Крониг, эксперты "Центра Вудро Вильсона" Дэвид Игнатиус, Эдвард Асеведо и Кевин Ротрок (последний также является главным редактором англоязычной версии портала "Медуза", признанного в РФ СМИ-"иноагентом"), аналитик CNN Бианна Голодрыга.

В ближайшее время последует новое объявление об очередном пополнении российского стоп-листа в порядке контрмер на враждебные действия властей США, отметили в МИД РФ.