Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся из Балтики в Находку

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краново-монтажное трубоукладочное судно "Газпрома" "Академик Черский", которое выполняло часть работ по достройке магистрали "Северный поток 2", завершило многомесячный переход из Балтийского моря на российский Дальний Восток.

Как свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов, в четверг судно прибывает в порт Находка. 28 января оно покинуло нидерландский порт Роттердам. В переходе строительное судно сопровождали суда снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета".

"Газпром" купил это судно в 2015 году, чтобы быть независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. С 2017 года проходил модернизацию и дооснащение на "Находкинском судоремонтном заводе". Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на стройке – на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.

Ранее в апреле ЕС ввел очередной пакет санкций против РФ, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из России.