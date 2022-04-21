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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Вагоны с соей перевернулись из‑за прогнивших шпал в Белгороде

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-служба правительства Белгородской области прокомментировала появившиеся в СМИ снимки перевернувшихся в Белгороде грузовых вагонов.

"Причиной схода трех вагонов с грузом "соя" в Белгороде стала техническая неисправность участка пути – прогнившие шпалы", - сообщила пресс-служба со ссылкой на представителей Южно-Восточной железной дороги.

"Это подъездной путь, принадлежащий ЖБК-1. Сейчас собственнику груза предстоит его вывезти. И только потом можно будет поднять сами вагоны, убрать их с рельсов и решить, что делать с этим участком", - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

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