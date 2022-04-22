Группу вымогателей осудили в Ненецком АО

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Трое жителей Ненецкого автономного округа (НАО) признаны судом виновными в вымогательстве у коммерческой организации 25 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок от 3,5 до 4 лет и штрафа от 800 до 900 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Установлено, что весной 2020 года осужденные во время телефонных звонков и при личных встречах с представителями коммерческой организации под угрозой распространения сведений, порочащих деловую репутацию, требовали передать им денежные средства в размере более 39 миллионов рублей.

"В ходе переговоров запрашиваемая сумма была снижена до 25 миллионов рублей. При этом руководство организации, опасаясь подрыва деловой репутации, обратилось в органы безопасности", - сообщается в пресс-релизе.

Злоумышленников задержали при передаче первой части вымогаемых денег в сумме 10 млн рублей.

Отмечается, что на суде фигуранты свою вину не признали.