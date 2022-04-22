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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

Рогозин предложил заменить GPS ГЛОНАССом на всех авиалайнерах в России

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" предложит Минтрансу заменить системы GPS на эксплуатируемых в России авиалайнерах отечественной системой ГЛОНАСС, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС", - написал Рогозин в своём телеграм-канале.

По его словам, оно также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы "Бэйдоу".

Кроме этого глава "Роскосмоса" также предложил устанавливать приёмники ГЛОНАСС во всех российских аэропортах.

Ранее СМИ сообщили, что Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской навигационной спутниковой системы GPS.

Дмитрий Рогозин Роскосмос ГЛОНАСС GPS Минтранс РФ
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