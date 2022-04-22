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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Оппозиционер Кара-Мурза задержан по делу о фейках об армии РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе в рамках уголовного дела о распространении ложных сведений о Вооруженных силах РФ, в настоящее время Кара-Мурза задержан, заявил адвокат Вадим Прохоров.

Он сообщил "Интерфаксу" в пятницу, что следователи решили избрать Кара-Мурзе меру пресечения. "Заседание Басманного районного суда назначено уже на сегодня на 16.30", - сказал Прохоров.

Адвокат отметил, что Кара-Мурза задержан после допроса в Следственном комитете.

"В суд поступил материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кара-Мурзы Владимира Владимировича", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда.

Политик, по данным суда, подозревается в распространении заведомо ложной информации об использовании армии по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК).

Комментария СК у "Интерфакса" пока нет.

Ранее в пятницу сообщалось, что Кара-Мурза доставлен в Главное следственное управление СК России. Уголовное дело против него возбуждено по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

12 апреля Хамовнический суд назначил Кара-Мурзе 15 суток ареста по делу о неповиновении сотрудникам полиции. Оппозиционер себя виновным не признал и обжаловал решение суда.

Владимир Кара-Мурза - младший - оппозиционный политик, журналист, бывший председатель совета "Фонда Бориса Немцова за свободу". С 7 сентября 2019 по 26 февраля 2022 года вел программу "Грани недели" на радио "Эхо-Москвы".

Владимир Кара-Мурза СКР Басманный суд Вадим Прохоров
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