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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:41

МЧС ввело усиленный противопожарный режим на весенние праздники

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - МЧС РФ будет в усиленном режиме следить за обеспечением пожарной безопасности в местах массового скопления людей во время празднования Пасхи и на майские праздники, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники МЧС России осуществляют комплекс профилактических мероприятий, направленных на усиление пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, задействованных в праздновании Светлого Христова Воскресенья (Пасхи) и майских праздников", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время на учете в МЧС России находятся более 10 тыс. храмов.

На праздниках министерством будет развернуто около 3,5 тыс. временных постов, а также привлечено более 9 тыс. человек и около 1 тыс. единиц пожарной техники.

МЧС РФ
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