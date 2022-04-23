Временное закрытие 11 аэропортов на юге РФ продлено до 1 мая

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Росавиация в 10-й раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 1 мая.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля.