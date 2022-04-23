Объем упаковки для детского молочного питания в РФ могут увеличить в два раза

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила разрешить молочной отрасли РФ в два раза - с 0,25 л до 0,5 л - увеличить упаковку некоторых видов питания для детей во избежание риска дефицита упаковочных материалов.

"Продолжаем работать над планом мер по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Предложили меру поддержки наших молочников (в контексте особенностей применения требований к упаковке): разрешить использовать упаковку объемом в два раза больше (0,5 л вместо максимальных 0,25 л) для отдельных категорий детского питания", - написала Абрамченко в своем телеграм-канале.

При этом она уточнила, что речь идет о детских смесях, питьевом молоке, кисломолочных продуктах и др.

"Соответствующие предложения нормативных изменений представит Роспотребнадзор уже в ближайшее время. Это позволит ликвидировать риски дефицита упаковочных материалов", - написала вице-премьер.