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МКС проведет в субботу внеплановый маневр уклонения от космического мусора

МКС проведет в субботу внеплановый маневр уклонения от космического мусора
Фото: Paolo Nespoli - ESA/NASA via Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" будут включены в субботу днем для проведения манёвра уклонения Международной космической станции (МКС) от объекта космического мусора, сообщили в "Роскосмосе".

"Роскосмос обеспечит уклонение МКС от космического мусора. Двигатели корабля "Прогресс МС-18" будут включены в 16:25 по московскому времени и придадут станции импульс 1 м/с, что позволит увеличить её высоту на 1,8 км", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что после проведения корректирующего манёвра минимальная высота станции составит 413,91 км, максимальная - 437,54 км.

МКС Роскосмос
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