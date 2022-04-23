Свыше 14 тыс. беженцев из Донбасса и Украины прибыли в Ростовскую область за сутки

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса, в том числе из Мариуполя, за минувшие сутки прибыли более 14 тыс. беженцев, сообщает пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России в субботу.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Всего с середины февраля в Ростовскую область прибыли более 720 тыс. беженцев из Донбасса и Украины.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.