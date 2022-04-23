Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:41

Свыше 14 тыс. беженцев из Донбасса и Украины прибыли в Ростовскую область за сутки

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса, в том числе из Мариуполя, за минувшие сутки прибыли более 14 тыс. беженцев, сообщает пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России в субботу.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Всего с середины февраля в Ростовскую область прибыли более 720 тыс. беженцев из Донбасса и Украины.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

13
Хроника 24 февраля – 23 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Донбасс Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели более 8,8 тыс. человек

В России за сутки коронавирусом заболели более 8,8 тыс. человек

МКС проведет в субботу внеплановый маневр уклонения от космического мусора

МКС проведет в субботу внеплановый маневр уклонения от космического мусора

Временное закрытие 11 аэропортов на юге РФ продлено до 1 мая

Что случилось этой ночью: суббота, 23 апреля

Трое горняков погибли при взрыве на руднике под Оренбургом

Трое горняков погибли при взрыве на руднике под Оренбургом

Оппозиционер Кара-Мурза обвинен в распространении фейков о российской армии

Минобороны сообщило о 27 пропавших и одном погибшем моряке на крейсере "Москва"

Минобороны сообщило о 27 пропавших и одном погибшем моряке на крейсере "Москва"

Оппозиционеры Волков и Кара-Мурза включены в реестр физлиц-иноагентов

Журналисты Венедиктов, Невзоров и Пархоменко признаны СМИ-иноагентами

Журналисты Венедиктов, Невзоров и Пархоменко признаны СМИ-иноагентами

Оппозиционер Кара-Мурза арестован по делу о фейках об армии РФ