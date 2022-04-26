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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Парковки в России обяжут оборудовать зарядными станциями для электромобилей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в законодательство, обязывающий местные органы власти, владельцев дорог организовывать в обязательном порядке не только стоянки для электромобилей, а также гибридов, но и места их подзарядки.

"Правительственная комиссия одобрила проект закона, который предусматривает ряд важных мер, в частности, обязанность выделять в городах парковочные места, оборудованные зарядными устройствами для электромобилей и гибридных автомобилей", - сказал член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев во вторник журналистам.

Он отметил, что законопроект направлен на создание условий, которые бы стимулировали развитие экологически чистого транспорта.

"Согласно концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года, к 2030 году 10% от всех производимых на территории России автомобилей должны быть оборудованы батареями и электродвигателями", - напомнил Груздев.

Владимир Груздев
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