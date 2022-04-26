Более 90 жилых домов повреждено при обстрелах белгородского села Головчино

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о более чем 90 поврежденных домах при обстрелах со стороны Украины села Головчино в Грайворонском городском округе.

"Всего в Грайворонском городском округе пострадало 92 дома и 29 автомобилей. 26 домов уже восстановили, сегодня еще на восьми домах работы будут завершены", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник, осмотрев село после очередного обстрела.

"Оперативные службы начали свою работу еще ночью, сразу после того, как местные жители услышали первый взрыв. К первому обстрелу добавилось еще восемь домов", - уточнил Гладков.

Как подчеркнул губернатор, самое главное, что мирные жители не пострадали.

"Все остальное восстановим. Строительные бригады делают соответствующие замеры, вставляют окна и восстанавливают хозпостройки. Из разговора с жителями выяснилось, что после обстрела были проблемы с качеством сотовой связи и интернетом. Поэтому дал поручение первому заместителю губернатора Евгению Мирошникову срочно разобраться в ситуации", - отметил Гладков.

26 апреля утром губернатор сообщил об обстреле села Головчино. Среди мирного населения пострадавших нет.

19 апреля, при обстреле со стороны Украины села Головчино были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути. 14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлёвка. В Журавлёвке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС. 24 апреля, прилетевший с территории Украины снаряд, разорвался в поле возле села Отрадное.

25 апреля со стороны Украины были обстреляны территории сел Нехотеевка и Журавлёвка в Белгородском районе. Сообщалось о двух пострадавших: мужчина ранен в руку и женщина в область шеи.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать все случаи обстрела населенных пунктов в Белгородской области.